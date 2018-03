BVB-Training: Stöger-Lob nach Bolt-Show

Am Mittwochabend verkündete Usain Bolt via Instagram die großen Neuigkeiten. Zu einer Zeichnung von sich im schwarz-gelben Trikot schrieb er: "BVB, mach dich bereit für Freitag." Vor dem Wochenende war er bei einem öffentlichen Training dabei - und hinterließ einen guten Eindruck.

"Man sieht, dass er das Spiel versteht und Spaß daran hat. Er ist talentiert. Aber wenn er sich im höheren Bereich durchsetzen möchte, ist noch einiges zu tun", lobte Trainer Peter Stöger seinen prominenten Schützling. Für einen Vertrag in Dortmund dürfte er aber wohl nicht reichen!

Bolt nutzte die Länderspiel-Pause, um vom Österreicher eine Einschätzung über seine Fähigkeiten zu erhalten. Er absolvierte am Donnerstagnachmittag auf dem Gelände in Dortmund-Brackel eine zweistündige Einheit mit den neun verbliebenen BVB-Profis. Tags darauf zeigte er an der Seite von Mario Götze und Co. auf, erzielte in der vierten Minute des Abschlussspiels sogar per Kopf ein Tor.

"Das ist ein persönliches Ziel"

Bolt hatte im August vergangenen Jahres nach der Leichtathletik-WM in London seine Sprint-Karriere beendet. Seither arbeitet der achtfache Olympiasieger auf eine Zukunft im Fußball hin. "Das ist ein persönliches Ziel. Mir ist egal, was andere Leute darüber sagen", meinte der Weltrekordhalter über 100 und 200 m.

Sein Lieblingsverein ist Manchester United. Am 10. Juni führt Bolt im Old Trafford, der Heimstätte des englischen Rekordmeisters, eine Weltauswahl "Soccer Aid World XI" an. Kapitän der zweiten Mannschaft aus englischen Ex-Fußballern und Show-Größen ist Popstar Robbie Williams.