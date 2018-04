Barca-Wechsel? Jetzt spricht Alaba

Bahnt sich im Sommer ein echter Transfer-Hammer an? Laut der spanischen Zeitung Diario Gol hat sich Lionel Messi beim FC Barcelona dafür starkgemacht, David Alaba als neuen Linksverteidiger zu verpflichten. Und das, obwohl es vor wenigen Wochen noch hieß, dass Messis Wunschkandidat eigentlich Marcos Alonso von Chelsea sei. Damals soll der Argentinier entschieden gegen eine Verpflichtung von Alaba gewesen sein. Nun scheint sich die Situation geändert zu haben, mag man den Berichten glauben.

Sollten die Katalanen Alaba wirklich nach Spanien holen wollen, wird das aber nicht billig werden. Sein Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 2021. Der aktuelle Marktwert von Alaba liegt bei 40 Millionen Euro. Aber glaubt man den Berichten, spielt für Barca Geld in dieser Saison keine Rolle.

Im Kicker hat sich Alaba jetzt, der in München noch einen Vertrag bis 2021 hat, selbst zu Wort gemeldet: "Ich bin keiner, der so weit in die Zukunft denkt. Ich bin aber auch einer, der sich gerne neuen Herausforderungen stellt." Was ein wenig nach Abschied klingt, relativiert Alaba dann aber schnell wieder. Er fühle sich in München sehr wohl und könne sich durchaus vorstellen, "ewig bei den Bayern zu bleiben, aber ich kann mir auch vorstellen, irgendwann einen anderen Weg zu gehen."