Bayern-Stars wollten Trainer nicht

Der FC Bayern ist nach wie vor auf Trainersuche. In den Medien werden dabei fast täglich neue Namen ins Spiel gebracht. So wurden unter anderem Ralph Hasehüttl, Niko Kovac, Mauricio Pochettino oder Thomas Tuchel als neuer Trainer gehandelt.

Schoko-Verbot

Tuchel soll dabei der Wunschkandidat der Bayern-Bosse gewesen sein, sagte schließlich aber ab. Die BILD-Zeitung berichtet nun von interessanten Hintergründen, warum es nicht zu einer Verpflichtung kam. So sollen sich die meisten Spieler gegen den ehemaligen Dortmund-Trainer ausgesprochen haben. So sollen viele Stars befürchtet haben, dass Tuchel mit seiner akribischen Art die Spieler zu sehr einschränken könnte. Tuchel habe in Dortmund etwa Schokoriegel eingeschränkt und mehr Wert auf kohlenhydratarme Nahrung gelegt.

Die Bild-Zeitung mutmaßt nun, dass die ablehnende Haltung der Spieler Einfluss auf die Bayern-Bosse hatte. Präsident Hoeneß soll deshalb so lange nicht aktiv geworden sein. Tuchel sah sich deshalb bei anderen Vereinen um und soll laut Kicker sich inzwischen mit dem FC Arsenal geeinigt haben.