Bullen locken Junuzovic mit Mega-Gehalt

Offiziell ist es noch nicht, aber die Spatzen pfeifen es seit Tagen von den Dächern: Zlatko Junuzovic verlässt Werder Bremen (das ist bereits offiziell) und schließt sich Red Bull Salzburg an. Juno würde nach sechs Jahren in Deutschland wieder in seine Heimat zurückkehren.

Der ehemalige Teamkicker soll in der Mozartstadt laut BILD einen Vierjahresvertrag unterschreiben und dafür 2,5 Millionen Euro jährlich bekommen. Zum Vergleich: Werder Bremen bot ihm dem Vernehmen nach weniger als zwei Millionen.

Aber der neue Vertrag ist nicht nur finanziell attraktiv: Junuzovic soll auch einen Anschlusskontrakt bekommen.