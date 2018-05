Die Wahrheit über das Stöger-Aus

Am Samstag trifft Borussia Dortmund in einem Duell um die Champions League auswärts auf Hoffenheim. Dabei letztmals an der Seitenlinie: Peter Stöger. Das wurde allerdings noch nicht offiziell verkündet, denn Stöger hat laut BILD eine Abmachung mit den BVB-Bossen Zorc und Watzke: er darf sein Aus selbst bekannt geben. Nach dem Spiel wird er seinen Rücktritt bekannt geben.

Es ist für Stöger in Dortmund nicht ganz so gelaufen, wie sich das alle erhofft haben. Zwar stabilisierte der Wiener die verunsicherten Dortmunder, vom traumhaften Tempofußball früherer Tage war man aber weit entfernt. Trauriger Tiefpunkt war die 1:2-Heimniederlage gegen Mainz am vergangenen Wochenende. Laut BILD hockte Stöger danach "wie ein Häufchen Elend allein in der Kabine", während die Südtribüne Ersatzgoalie Roman Weidenfeller feierte.

Immerhin: Stöger darf sich für sein Kurz-Gastspiel in Dortmund über 1,5 Millionen Euro freuen. Schafft er die direkte Champions League-Quali gibts nochmal 500.000 oben drauf.