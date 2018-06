Dieser Star bekennt sich zu Bayern

Wien. „Ich bleibe beim FC Bayern!“ ÖFB-Star David Alaba schafft vor dem Länderspiel-Hit gegen Brasilien Klarheit, was seine Zukunft betrifft. In den letzten Wochen wurden die Gerüchte ja immer lauter, dass er zu Real Madrid wechseln könnte. Spanische Medienberichte dementierte Alaba jetzt: „Ich habe Vertrag bis 2021, fühle mich in München sehr wohl. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.“

David Alaba: "Die Schmerzen sind weg"

Damit kann sich der 25-Jährige jetzt voll und ganz auf das Duell mit ­Rekord-Weltmeister am Sonntag in Wien konzentrieren. Derzeit bereitet er sich in Bad Tatzmannsdorf mit seinen ÖFB-Kollegen auf den Hit vor. Und auch da gibt es gute Neuigkeiten. Vor dem Russland-Match machten Alaba seine Rücken- und Oberschenkel-Probleme noch so zu schaffen, dass er nicht von Beginn an ran konnte. Jetzt meldet er sich wieder topfit: „Da muss sich keiner Sorgen machen, mir geht’s wieder gut. Die Schmerzen, die vom Rücken in den Oberschenkel gestrahlt ­haben, sind weg.“

Das hört man gerne – ­David Alaba vor dem Spiel des Jahres schmerzfrei!