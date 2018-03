Eklat: Bundesliga-Profi biss Schalke-Fan

Unfassbar: Hannover-Profi Uffe Bech muss 50000 Euro zahlen, weil er einen Fan gebissen hat. Der 25-Jährige Kicker sah das Spiel seiner Hannoveraner gegen Schalke im August 2017 von der Trbüne aus und wurde offensichtlich von Schalker Fans angepöbelt. Die Situation eskalierte. Bechs Anwalt zu Bild: "Der Spieler wurde auf seinem Sitz sitzend von hinten vom angetrunkenen Schalker angegriffen. Dieser nahm Bechs Hals in einen festen Würgegriff."

Der Däne handelte "in reiner Notwehr" und biss in den Arm des Mannes, bis dieser von ihm abließ. Sanitäter mussten die Biss-Wunde des Schalkers verarzten, der Anzeige erstattete. Anfang Februar kam es zum Urteil. Beach muss wegen Körperverletzung 50 Tagessätze à 1000 Euro ableisten. Dagegen wird der Spieler berufen. "Uffe ist nicht bereit, Schaden an seinem Ruf hinzunehmen, verursacht durch die unberechtigte Anzeige von jemandem, der in Wahrheit nicht das Opfer, sondern Täter war," so der Anwalt.

Der Einspruch gegen den Strafbefehl wird am 17. April verhandelt. Als Zeuge muss mit Iver Fossum ein weiterer Profi bei Hannover aussagen.