England-Topklub angelt nach Gregoritsch

Kopfballstärke, Mannschaftsdienlichkeit, Torinstinkt und Technik. Neben seinem noch jungen Alter hat der 24-jährige Michael Gregoritsch gute Argumente ins Treffen geführt, um Top-Klubs ins Auge zu stechen. 13 Saisontore erzielte der ÖFB-Teamstürmer und glänzte beim FC Augsburg. Absteiger Hamburg hatte den Stürmer für 5,5 Millionen Euro ziehen lassen. Ein neuer Verein müsste deutlich tiefer in die Tasche greifen, um Gregoritsch loszueisen.

Laut Sport-Bild sind neben den deutschen Bundesligisten Dortmund, Gladbach und Leverkusen auch Klubs aus der Premier League interessiert. Leicester und Top-Klub Tottenham haben "Gregerl" auf ihrer Liste.

"Ich habe nicht vor, zu gehen. Was dann aber kommt, kann man nie abschätzen. Ich weiß vom Verein, dass sie Gespräche führen würden, wenn es ein unglaubliches Angebot gibt", so Gregoritsch. Er selbst wäre einem Wechsel nicht abgeneigt, sollte er sich verbessern: "Ich will international spielen. Wenn ich die Champions-League-Hymne höre, bekomme ich jedes Mal wieder eine Gänsehaut."