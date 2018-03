FC Bayern: Spektakuläre Trainer-Wende?

Das Rätselraten um Thomas Tuchel geht weiter. Am Wochenende hatte der renommierte "Kicker" berichtet, dass der Deutscher neuer Trainer von Arsenal und damit die Nachfolge von Langzeit-Coach Arsene Wenger antreten wird. Die "Bild am Sonntag" und die "Süddeutsche Zeitung" hatten zuvor berichtet, dass Tuchel im Sommer nicht neuer Trainer des FC Bayern München werde und stattdessen beim PSG anheuern könnte.

Nun könnte es allerdings einen neue Wende geben. "Sky Sports" berichtet nun nämlich davon, dass Tuchel doch beim FC Bayern unterschrieben werde. Der deutsche Rekordmeister sei nach wie vor die erste Wahl des ehemaligen Dortmund-Trainers. Ein Engagement in England würde für den 44-Jährigen nur in Frage kommen, falls es mit den Münchnern nicht klappen sollte. Dann, so "Sky Sports", sei der FC Chelsea Tuchels erste Wahl.

Der 44-Jährige ist seit seiner Trennung von Borussia Dortmund im vergangenen Mai ohne Trainer-Job.