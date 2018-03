Große Verwirrung um Alaba-Aussage

Dem FC Bayern droht ein schmerzhafter Abgang: ÖFB-Star David Alaba denkt offenbar intensiv über einen Wechsel nach. Dabei soll er auch schon ein bevorzugtes Ziel ins Auge gefasst haben: Spanien - Real Madrid oder der FC Barcelona - soll es werden. Dabei scheint trotz Vertrages bis 2021 sogar ein Abgang noch in diesem Sommer oder aber auch erst 2019 möglich, berichtet BILD.

Dass der nunmehr 26-jährige Wiener so offen über eine neue Herausforderung nachdenkt, ist doch etwas verwunderlich. Gegenüber der Sport-Bild erklärt Alaba: "Ich bin in einem Alter, in dem ich schon viele Erfahrungen sammeln durfte und wo ich jetzt in meiner Karriere den nächsten Schritt machen möchte." Eine Aussage, die in Deutschland durchaus als Transferwunsch interpretiert wird.

Gerade der ÖFB-Star hatte sich stets vorsichtig ausgedrückt und kaum Raum für Wechsel-Spekulationen gelassen. Im Netz wird die Causa unter den Fans eifrig diskutiert.

Immer wieder Gerüchte

Es gab trotz Dementi in jüngster Vergangenheit immer wieder Wechselgerüchte um Alaba. Die ganz großen Vereine sind hinter ihm her. Im letzten Sommer waren Chelsea und Ex-Coach Pep Guardiola mit Manchester City an ihm interessiert. Alaba aber soll Spanien favorisieren. Er lege viel Wert auf sein Umfeld, liebe schöne Städte und finde andere Sprachen und Kulturen interessant, so BILD.

Aber nicht nur der Reiz fremder Kulturen treibt Alaba an. Er soll unzufrieden mit dem Umgang der Bayern mit seinem Kumpel Frank Ribery (34) sein. Der Vertrag des Franzosen läuft aus, er würde gerne verlängern. Aber die Bayern lassen den Franzosen noch zappeln.

Der deutsche Rekordmeister wird Alaba allerdings nicht kampflos ziehen lassen. Sollte er mittelfristig eine Perspektive als Kapitän oder Stellvertreter aufgezeigt bekommen, würde er wohl an der Isar bleiben.