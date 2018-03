Hammer-Gerücht um Ralph Hasenhüttl

RB Leipzig spielt auch in der zweiten Bundesliga-Saison oben mit, dennoch kämpfen die Bullen mit Problemen. Das Verhältnis von Erfolgscoach Ralph Hasenhüttl zu Sportchef Ralf Rangnick soll schon einmal besser gewesen sein. Die geplante Vertragsverlängerung liegt auf Eis, der Vertrag des 50-Jährigen läuft somit nur mehr ein Jahr.

Stöger-Nachfolge

Logischerweise kommen nun Gerüchte über einen Wechsel des Trainers auf. Die deutsche Bild-Zeitung bringt den Österreicher nun als Dortmund-Coach ins Spiel. Hasenhüttl sei einer von drei möglichen Kandidaten für den Posten. Sollte Peter Stöger sich mit dem BVB nicht für die Champions League qualifizieren, dann sei eine Ablöse fix. Neben Hasenhüttl bringt die Bild auch Niko Kovac und Lucien Favre ins Spiel.

Hasenhüttl selbst stichelte nach dem Europa-League-Aufstieg am Donnerstag gegen Rangnick: Man stellt sich dann auch die Frage, ob sich wirklich alle darüber freuen, dass wir in der Euro League weitergekommen sind. Wenn wir auf der einen Seite junge, entwicklungsfähige Spieler an den Start lassen, kann man auf der anderen Seite nicht permanent die Erfolge einfordern, die diese Mannschaft einfach nicht leisten kann im Moment.“ Ein Abgang scheint nicht mehr ausgeschlossen. Neben Dortmund sollen Gerüchten zufolge auch mehrere englische Klubs am Österreicher interessiert sein. So wird beispielsweise auch der FC Arsenal immer wieder erwähnt.