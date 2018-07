Knallhart! Der Bayern-Chef Uli Hoeneß ist bekannt für seine klaren Worte. Jetzt meldet er sich bei "Sport1" zum Rücktritt Özils aus der deutschen Nationalmannschaft zurück. "Das ist für die deutsche Nationalmannschaft aus sportlichen Gründen prima. Für mich ist Mesut Özil seit Jahren ein Alibi-Kicker gewesen, der der deutschen Mannschaft überhaupt nicht geholfen hat. Es ist nur konsequent, wenn er jetzt die Konsequenzen zieht. Er macht das vordergründig wegen der angeblich schlechten Behandlung durch den DFB, allerdings sollte er sich mal hinterfragen, wann er den letzten Zweikampf gewonnen hat. Das ist Jahre her", schimpfte der Bayern-Boss noch vor dem Abflug des FC Bayern auf die USA-Reise.

Özil habe "seit Jahren einen Dreck gespielt"

Özil meldete sich am Sonntag erstmals zur Erdogan-Affäre öffentlich zu Wort. Auslöser der Diskussion war eine Trikot-Übergabe des deutschen Nationalteamspielers an den türkischen Präsidenten Erdogan und dem Öffentlichkeits-wirksamen Foto der beiden. Nachdem sogar die deutsche Politik reagierte und in die Diskussion um das Foto einstieg, sagt Hoeneß jetzt: "Keiner hat ihn sportlich hinterfragt. Er hat sich jetzt schön hinter der Erdogan-Geschichte verstecken können. Er hat seit Jahren einen Dreck gespielt und jetzt sollen Grindel oder Bierhoff schuld sein."