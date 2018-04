Hoffenheim hält Kurs auf Königsklasse

Dank Andrej Kramaric hält 1899 Hoffenheim Kurs auf die Champions League. Der überragende Kroate erzielte beim 3:1 (1:1) gegen Hannover 96 am Freitagabend alle drei Tore. Damit verdrängte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann Bayer Leverkusen in der deutschen Fußball-Bundesliga zumindest vorübergehend vom vierten Tabellenplatz.



Aufsteiger Hannover (Martin Harnik wurde in der 80. Minute eingewechselt) musste einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Die Niedersachsen haben nur eine der jüngsten zehn Partien gewonnen und den Klassenverbleib rechnerisch immer noch nicht gesichert.



Ohne Grillitsch

Hoffenheim (ohne den gesperrten Florian Grillitsch) ist hingegen in neun Spielen in Serie unbesiegt. Kramaric traf in der 16., 50. und 86. Minute und verbesserte sein Konto auf insgesamt zwölf Saisontore. Kenan Karaman (24.) hatte für das zwischenzeitliche 1:1 gesorgt. Hoffenheim-Nationalspieler Serge Gnabry schied schon früh verletzt aus (Oberschenkel).