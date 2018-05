Lewandowski äußert sich zu Wechsel-Chaos

Robert Lewandowski hat ausweichend auf die von seinem Berater geäußerten Wechselabsichten reagiert. "Ich denke überhaupt nicht über Clubfragen nach", meinte der 29-Jährige am Mittwoch im WM-Trainingslager des polnischen Nationalteams in Arlamow. "Mit Transferangelegenheiten beschäftigt sich mein Manager. Ich will mich nur auf das Wichtigste konzentrieren, also auf die Vorbereitung auf die WM."

Lewandowskis Zahlen sind beeindruckend. In den vergangenen drei Saisonen erzielte der Stürmerstar für Bayern jeweils mehr als 40 Pflichtspieltore. Der Pole ist mit 180 Toren der siebentbeste Torjäger in der Geschichte der Bundesliga und mit 45 Treffern die Nummer zehn im ewigen Champions-League-Ranking. Im Bayern-Dress haben nur Gerd Müller, Thomas Müller, Karl-Heinz Rummenigge und Roland Wohlfahrt öfter getroffen.