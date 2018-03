Lewandowski mit Real einig?

Droht dem FC Bayern München der Abgang seines Top-Stürmers? Die spanische Zeitung "El Mundo Deportivo" berichtet von einer Einung zwischen Robert Lewandowski und Real Madrid. Es fehle "nur" noch die Zustimmung der Münchner.

Jetzt folgt das große Aber: Der Pole hat in München noch Vertrag bis 2021 und die Bayern denken nicht daran, ihren Top-Stürmer abzugeben. Es wäre also eine Ablöse jenseits der 100 Millionen Euro fällig - sollten sich die Münchner überhaupt darauf einlassen. Dass Lewandowski seinen Wechsel à la Aubameyang oder Dembélé erstreiken will, darf allerdings bezweifelt werden.

Gerüchte über ein Real-Interesse an Lewandowski gibt es schon seit Jahren. Befeuert wurden sie noch durch den Berater-Wechsel des Polen: Seinem neuen Agenten Pini Zahavi wird ein Naheverhältnis zu den Königlichen nachgesagt.