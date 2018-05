Lewandowski sorgt für Mega-Eklat

Trotz des 3:1-Siegsder Bayern gegen den 1. FC Köln schien Robert Lewandowski nicht gerade glücklich vom Feld zu gehen. Es kam nämlich zum großen Zoff mit Bayern-Trainer Jupp Heynckes.

Der 72-Jährige wechselte in der 77. Minute Lewandowski aus. Das passte dem Polen gar nicht und ließ seine Wut ausgerechnet an seinem Trainer aus. Ohne Handschlag mit Heynckes ging er vom Platz. Eine Respektlosigkeit, die dem Mönchengladbacher gar nicht passte.

Nach Spielende knöpfte er sich seinen Stürmer also noch einmal direkt am Platz vor. Mit rotem Kopf hielt er Lewandowski eine Standpauke, die „Lewy“ selbst augenscheinlich nur wenig interessierte. Er wandte sich Heynckes wieder ab und tätschelte ihn am Bauch.

Torjäger will mehr

Später erklärte der Erfolgstrainer was der Grund für die Wut des Polen war. „In der Bundesliga ist er schon Torschützenkönig. Aber im europäischen Ranking will er näher rankommen. Wir haben nach dem Spiel gesprochen und deswegen war er enttäuscht über die Auswechslung“, so Heynckes.

Weiter erklärt er, wer hier eigentlich der Boss ist. „Aber die Auswechslung gibt der Trainer vor und daran hat sich der Spieler zu halten. Und eines ist klar: Ich habe nicht nur elf Spieler. Ich schätze auch den Spieler, den ich eingewechselt habe. Das war Sandro Wagner. Er hat sich überragend bei uns seit der Winterpause eingefügt. Lewy hat das nachher auch eingesehen. Im Moment der Auswechslung war das nicht ganz so lustig.“

Hat Lewy mit den Bayern schon abgeschlossen?

Lewandowski wird auch noch von der Vereinsleitung eine Standpauke zu hören bekommen. Unwahrscheinlich, dass die ein solches Verhalten unkommentiert lassen wird.

Aber viele sehen dahinter schon einen Abschluss mit den Bayern. Immerhin halten sich die Gerüchte um einen möglichen Lewy-Wechsel zur Real Madrid hartnäckig.