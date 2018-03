Lothar Matthäus watscht Stöger & BVB ab

Borussia Dortmund will die Kritiker am Donnerstag (21.05 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) wieder einmal verstummen lassen. Trotz der 1:2-Heimniederlage im Europa-League-Hinspiel gegen Red Bull Salzburg bleibt der Anspruch des deutschen Traditionsklubs der Viertelfinal-Einzug.

Peter Stöger hat seinen Optimismus trotz der matten Darbietung vergangene Woche nicht verloren. "Die Salzburger haben das gut gemacht, aber wir haben es zu einem großen Teil selbst zu verantworten, dass wir das Spiel verloren haben - zurecht auch verloren haben", meinte der Wiener nach dem Last-Minute-3:2 gegen Eintracht Frankfurt.

Der BVB kombinierte am Sonntag vor allem in der ersten Halbzeit gefällig. Nach dem Seitenwechsel folgte der Rückfall: "Die Erwartungshaltung ist eine richtig große hier", so Stöger am Tag danach beim Training. "Die Frage ist, ob die Jungs das momentan so erfüllen können oder nicht."

"International höchstens Mittelmaß"

Er hatte die kriselnde Mannschaft Mitte Dezember auf Platz acht übernommen. Seither ging es in der Liga bergauf. Von elf Partien unter dem 51-Jährigen ging keine verloren. Dortmund liegt als Dritter weiter in den Champions-League-Rängen. Überzeugenden Fußball hat der BVB aber höchstens phasenweise geboten. Das sorgt für Kritik.

In seiner Sky-Kolumne findet Lothar Matthäus deshalb klare Worte: "Der BVB ist diese Saison vor allem international höchstens Mittelmaß." Trotz Stögers guter Bilanz könne man spielerisch nicht überzeugen. Einzig Marco Reus und Goalgetter Michy Batshuayi würde Hoffnung geben, "der Rest versteckt sich regelmäßig". So komme Dortmund dem eigenen Anspruch, die zweite Kraft in Deutschland zu sein, nicht nach.

"Mit den fußballerischen Möglichkeiten, die in der Truppe stecken, ist es unerklärlich, wie man sich gegen Atalanta Bergamo so schwer tun kann und gegen ein Team aus Österreich vor eigenem Publikum gar verliert", meint Matthäus. Ein klarer Seitenhieb auch gegen Stöger!