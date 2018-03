Medien: BVB jagt ein Bundesliga-Trio

33 Gegentore kassierte Borussia Dortmund in dieser Bundesliga-Saison. Das sind 13 mehr als Leader FC Bayern, nur 10 weniger als Tabellen-Schlusslicht HSV. Unter Peter Bosz konnte man sogar in zehn Partien in Folge nicht die Null halten. Im Derby gegen Schalke lag man zwischenzeitlich 4:0 voran - am Ende stand ein bitteres 4:4.

Peter Stöger stabilisierte die schwarz-gelbe Defensive. Nur wirklich sattelfest wirkt sie weiter nicht. Kein Wunder, dass der BVB im Sommer einen Umbruch plant. "Es muss Veränderungen geben und es wird Veränderungen geben, was den Kader betrifft“, so Sportdirektor Michael Zorc kürzlich bei Eurosport.

Laut Sport Bild hat er die Fühler nach drei Deutschen ausgestreckt: Das Interesse an Jonas Hector von Stögers Ex-Klub Köln ist bekannt. Jenes an Abwehr-Turm Jonathan Tah von Bayer Leverkusen und Hertha-Außenverteidiger Mitchell Weiser bislang nicht. Sie würden auch perspektivisch in das Beuteschema passen.

Tah und Weiser wären teuer

Tah und Weiser sind 22 bzw. 23 Jahre alt, Hector befindet sich mit 27 im besten Alter. Das Problem: Alle verfügen über langfristige Verträge. Während bei Hector (bis 2021) der bevorstehende Kölner Abstieg dem BVB in die Karten spielen könnte, müsste bei Tah (bis 2023) und Weiser (bis 2020) eine saftige Ablöse fließen.

Ersterer soll demnach rund 25 Millionen Euro kosten. Weiser könnte für 13 Millionen aus Berlin in den Ruhrpott gelotst werden, heißt es.