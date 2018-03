Mega-Hit: Stöger will Alaba stoppen

"Wenn man sich den Zeitpunkt wünschen könnte, dann natürlich Samstag. Die Fans verdienen, dass wir den Titel zu Hause holen", sagt Bayern-Star Arjen Robben. Denn: Seit 2000 wurden die Münchner nicht mehr in einem Heimspiel Meister. Doch um bereits heute den Titel zu fixieren, benötigen ÖFB-Superstar David Alaba und Co. Schützenhilfe - und natürlich einen Sieg gegen Dortmund (Spiel ab 18:30 im oe24-LIVE-Ticker).

Heynckes warnt vor hoch motiviertem BVB

Die Statistik spricht jedenfalls für die Münchner, bei denen Arturo Vidal (Oberschenkelprellung) und Juan Bernat (Kapselreizung) ausfallen. In der Bundesliga ging nur eines der vergangenen sieben Spiele gegen den BVB verloren (November 2016). Trainer Jupp Heynckes warnt aber: "Aus Erfahrung weiß ich, wenn der BVB nach München kommt, sind sie hoch motiviert und spielen meist sehr gut."

Stöger mit Kampfansage vor Bundesliga-Klassiker

Noch dazu ist Dortmund unter Trainer Peter Stöger, der auf Marco Reus (Adduktorenproblemen) und Ömer Toprak (muskuläre Beschwerden) verzichten muss, in der Bundesliga noch immer ungeschlagen (sieben Siege, fünf Unentschieden). Dementsprechend zuversichtlich zeigt sich der Erfolgstrainer: "Wir wollen dort etwas mitnehmen. Wir müssen den Rhythmus der Bayern stören. Unser Plan ist es nicht, dass der FC Bayern die Meisterschaft gegen uns feiert." Klingt wie eine Kampfansage. Außerdem will Stöger Revanche: Am 20. Dezember setzte es im Achtelfinale des DFB-Pokals eine knappe 1:2-Niederlage in München.