Mega-Zoff: Trainings-Eklat bei Bayern

Seit 25. November ist der FC Bayern ohne Niederlage. 18 Spiele, 17 Siege, ein Remis - eine unglaubliche Bilanz. Gab es unter Carlo Ancelotti noch ernsthafte Zweifel an der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, träumt man unter Jupp Heynckes schon wieder vom Triple.

In der Bundesliga liegt der Rekordmeister 19 Punkte vor Verfolger Dortmund. Im Pokal steht man im Halbfinale, das Viertelfinale in der Champions League ist nach dem 5:0 im Hinspiel gegen Besiktas quasi besiegelt. Und dennoch zogen am Mittwoch dunkle Wolken über dem Trainingsgelände auf.

An der Säbener Straße krachte es. Die Streithähne: Mats Hummels und der scheinbar wechselwillige Robert Lewandowski. Letzterer schnürte sich im Abschlussspiel lieber die Schuhe, statt zu verteidigen. Der Gegner traf. Und Hummels ging hoch!

"Ach, halt die Schnauze"

"Lewy, ist das Dein Ernst? Du bindest Dir ernsthaft die Schuhe? Verdammte Scheiße", schnauzte der Abwehrchef. Der Pole, der mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird, konterte: "Du hast doch den Ball verloren." Hummels ließ das nicht auf sich sitzen und sprach von "einem Fehler. Bei dir ist es aber die Einstellung."

Eine berechtigte Kritik, die Lewandowski spöttisch beantwortete. "Du verlierst ständig die Bälle, redest nur", sagte er. Hummels darauf: "Ach, halt die Schnauze und verzieh' Dich." Laut Bild kam es danach zu keinem Handshake. Die Stimmung war weit unter dem Gefrierpunkt.