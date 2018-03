ÖFB-Schock: Sabitzer erlitt Bänderriss

Österreichs Fußball-Teamspieler Marcel Sabitzer hat am Sonntagabend beim 2:1-Heimsieg seines Clubs RB Leipzig über Bayern München einen Bänderriss im rechten äußeren Sprunggelenk erlitten. Das teilten die "Bullen" kurz nach dem Spiel mit. Wie lange er ausfällt, sei unklar.

Der 24-jährige Offensivmann hatte in der 10. Minute das Spielfeld verlassen müssen und dürfte damit für Österreichs Länderspiele am 23. März gegen Slowenien und am 27. März in Luxemburg ausfallen.