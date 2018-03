Österreicher glänzen in der Bundesliga

Mit seinem zweiten Saisontor in der deutschen Bundesliga hat Valentino Lazaro am Samstag die Trendwende Hertha Berlins im Spiel gegen den HSV und einen 2:1-Sieg eingeleitet. Für die Hamburger, die zur Pause noch 1:0 führten, nimmt der erstmalige Abstieg damit immer konkretere Formen an. Auch Lazaros ÖFB-Teamkollege Florian Grillitsch traf und holte mit Hoffenheim in Mönchengladbach ein 3:3.



Lazaro spitzelte in der 56. Minute eine Flanke von Marvin Plattenhardt aus wenigen Metern über die Linie und brachte Hertha damit zurück ins Spiel. Salomon Kalou (63.) drehte die Partie wenig später endgültig, der HSV ist damit seit 14 Spielen ohne Sieg und hat 7 Spiele vor Schluss weiterhin 7 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.



Dabei hatten bei der Ankunft des Teambusses mehrere hundert Fans ein Spalier gebildet. Die Anhänger, von denen einige in den vergangenen Wochen durch geschmacklose Aktionen unangenehm aufgefallen waren, wollten auf diesem Weg ihre Verbundenheit mit den stark abstiegsgefährdeten Profis dokumentieren.

1. Grillitsch-Tor

Grillitsch, der so wie Lazaro durchspielte, schloss in Gladbach einen Konter in der 73. Minute zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung ab. Doch das erste Ligasaisontor des 22-Jährigen reichte nicht zum dritten Sieg in Folge. Der Ausgleich durch Mattias Ginter stoppte die Talfahrt Mönchengladbachs, beide Teams bleiben im Rennen um einen Europacupplatz.



Werder Bremen machte durch einen 3:1-(2:0)-Erfolg im "Österreicher-Duell" beim FC Augsburg einen großen Schritt aus der Abstiegszone. Der Algerier Ishak Belfodil (5., 40.) und Max Kruse (82.) erzielten die Treffer für die Hanseaten, die sich mit 33 Zählern auf Platz zwölf schoben und bereits acht Punkte Vorsprung auf Mainz haben. Florian Kainz wurde bei Bremen in der 85. Minute durch Marco Friedl ersetzt, Zlatko Junuzovic kam nach gut einer Stunde (64.).



Bei Augsburg, das durch Rani Khedira (63.) nur noch verkürzen konnte, spielten Martin Hinteregger und Michael Gregoritsch durch, Letzterer hatte in der 67. Minute bei einem Freistoß aus 17 Metern die Chance, auf 2:2 zu stellen, scheiterte aber ab am Werder-Goalie Jiri Pavlenka und der Stange (67.). Augsburg liegt mit 35 Punkten auf Rang acht und konnte den Rückstand auf die Europacup-Ränge nicht verkürzen.