Paukenschlag: Hasenhüttl vor dem Aus

Nur ein Punkt aus den letzten vier Pflichtspielen, dabei 15 (!) Tore kassiert. Spätestens nach dem 2:5-Heimdebakel gegen Hoffenheim brennt bei RB Leipzig der Hut. Der angepeilte Champions-League-Platz ist in weite Ferne gerückt. Plötzlich müssen die Bullen sogar um die Europa League bangen.

Hasenhüttl spricht Spielern Charakter ab

Coach Ralph Hasenhüttl gerät immer mehr ins Abseits. Nach dem Hoffenheim-Desaster stellte er sich auch nicht mehr hinter seine Spieler, sprach seiner Mannschaft den Charakter ab: "Probleme erfordern die Bereitschaft, sich zu wehren." Auf dem Feld sah es eher so aus, als ob seine Kicker gegen ihn spielen würden.

Rangnick legt Gespräche mit Hasenhüttl auf Eis

Es sieht nicht gut aus für den Ösi-Coach. Der hat sich verpokert - wollte zu den Bayern und hat in Leipzig nicht verlängert. Und jetzt hat Sportdirektor Ralf Rangnick die Vertragsverhandlungen auf Eis gelegt. "Wir haben dem Trainer gesagt, dass wir in den drei Wochen, die wir noch haben, die komplette Konzentration auf die drei Spiele brauchen", so Rangnick. Spricht nicht mehr viel für einen Verbleib von Hasenhüttl in Leipzig.