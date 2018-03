Paukenschlag: Lewi bittet um Freigabe

Der Transfer-Poker um Robert Lewandowski geht in die nächste Runde. Nachdem Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge einen Wechsel des Star-Stürmers erst vor wenigen Tagen eine klare Absage erteilte, deutet sich nun eine weitere Wende an. Die spanische Sportzeitung „AS“ berichtet am Donnerstag, dass Lewandowski die Klubführung um seine Freigabe bat und einen Wechsel zu Real Madrid in den nächsten Tagen fixieren möchte.

Nachfolger

Demnach sollen die Königlichen James Rodriguez plus eine Summe X für den Polen bieten. Die Bayern sollen dem Bericht der „AS“ nach sogar schon einen Nachfolger suchen. Dabei nennt das Blatt Timo Werner von RB Leipzig, Alvaro Morata vom FC Chelsea und Edinson Cavani von PSG. Der Uruguayer soll derzeit der Top-Kandidat sein.

Allerdings steigt nun auch Paris in den Poker um Robert Lewandowski ein. Der millionenschwere Club möchte nächstes Jahr endlich in der Champions League erfolgreich sein und dafür seinen Kader im Sommer erneut verstärken.