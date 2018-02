Saison-Aus: Mega-Schock für Bayern-Star?

Die Saison nähert sich ihrer entscheidenden Phase: In den nächsten Wochen muss der Grundstein für Titel-Gewinne gelegt werden. In der Meisterschaft. Im Cup. Und in der Champions League. Umso schmerzhafter sind verletzungsbedingte Ausfälle wie jener von Kingsley Coman beim FC Bayern.

Der Leistungsträger hatte sich am Samstag beim 0:0 gegen Hertha BSC bei einem Zweikampf verletzt. Die Schock-Diagnose: Syndesmosebandriss oberhalb des linken Sprunggelenks. Operation. Und Saison-Aus?

Laut Informationen der Sport Bild rechne man beim Rekordmeister nicht damit, dass der 21-jährige Franzose in der laufenden Saison auf den Rasen zurückkehren werde. In einer Mitteilung der Bayern war von einer wochenlangen Pause die Rede. Für Jupp Heynckes ein herber Rückschlag!

Verletzungsanfälliger Altstar gefordert

Denn: Unter dem Trainer-Oldie lieferte Coman zuletzt Top-Leistungen. An insgesamt 15 Toren (sieben Tore, acht Assists) war er in 32 Partien beteiligt und lief Landsmann sowie Fanliebling Franck Ribery den Rang ab. So konnte Heynckes rotieren und dem Altstar zunehmend Pausen geben. Damit ist nun Schluss!

In den richtungsweisenden nächsten Wochen lastet der Druck auf dem linken Flügel nun wieder alleine auf Ribery. Fraglich ist, wie der verletzungsanfällige 34-Jährige die Dreifach-Belastung wegsteckt ...