Schalke bleibt erster Bayern-Verfolger

Schalke 04 ist in der deutschen Fußball-Bundesliga weiter gut in Fahrt. Am Freitag feierte der Club aus Gelsenkirchen mit einem 1:0 bei Mainz 05 schon den dritten Sieg nacheinander. Das entscheidende Tor erzielte Daniel Caligiuri in der 55. Minute. Guido Burgstaller spielte bei den Gästen durch, Alessandro Schöpf wurde zur Pause ausgewechselt. Die "Königsblauen" sind erster Bayern-Verfolger

In der 400. Bundesliga-Begegnung der Mainzer war der Ex-Mattersburger Karim Onisiwo über die volle Spieldauer im Einsatz. Die Rheinhessen stehen weiter auf dem Abstiegs-Relegationsplatz und müssen befürchten, dass der Abstand nach vorne in den kommenden Tagen noch größer wird.