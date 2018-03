Schalke siegte dank Eigentor

Dank eines Eigentores des Wolfsburg-Verteidigers Robin Knoche (84.) hat der FC Schalke 04 am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga einen 1:0-Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg gefeiert. Damit verhinderten die zweitplatzierten Schalker den vorzeitigen Titelgewinn von Bayern München am Sonntag.



Der Club von Guido Burgstaller (bis 80.) und Alessandro Schöpf (Ersatz) liegt sieben Runden vor Schluss 17 Punkte zurück. Wolfsburg gelang damit auch in der vierten Begegnung mit dem neuen Trainer Bruno Labbadia in der Bundesliga kein Sieg. VfL-Kapitän Paul Verhaegh scheiterte in der 77. Minute mit einem Foulelfmeter an Gästekeeper Ralf Fährmann.