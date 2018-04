Schock! Alaba verletzt?

Der FC Bayern hat seinen großen Rivalen in der deutschen Fußball-Bundesliga gedemütigt. Die Münchner fuhren am Samstag gegen Borussia Dortmund vor eigenem Publikum einen 6:0-Kantersieg ein. Fünf Tore erzielten die Münchner gegen die von Peter Stöger gecoachten Gäste vor der Pause.

Alaba ausgewechselt

David Alaba bot in der ersten Hälfte eine starke Leistung, wurde aber zur Pause ausgetauscht. Der ÖFB-Star hatte offenbar eine leichte Fußverletzung erlitten, wurde aber wohl auch schon in Hinblick auf das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag gegen den FC Sevilla geschont. Ob Alaba dann auflaufen kann, ist fraglich.

Robert Lewandwoski brachte die Bayern schon in der 5. Minute in Führung, James Rodriguez (14.) nach Assist von Alaba, Thomas Müller (23.), wieder Lewandowski (44.) und Franck Ribery (45.+2) legten noch vor dem Halbzeitpfiff nach. Nach dem Seitenwechsel ließ es der Rekordmeister deutlich ruhiger angehen, schaffte aber dank Lewandowski (88.) noch ein weiteres Tor.

Burgstaller verschob Bayerns Meisterfeier



Einziger kleiner Wermutstropfen für die Bayern war die Tatsache, dass Schalke unter anderem durch ein Tor von Guido Burgstaller zuvor gegen Freiburg gewonnen hatte. Dadurch sind die Münchner noch nicht definitiv deutscher Meister, können das aber am kommenden Wochenende nachholen.