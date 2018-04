Stögers BVB mit Machtdemonstration

Borussia Dortmund hat am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga einen wichtigen Schritt Richtung Champions-League-Teilnahme gemacht. Die Dortmunder fertigten den direkten Konkurrenten Bayer Leverkusen zu Hause mit 4:0 (1:0) ab und sind weiter Tabellendritter. Auf die viertplatzierten Leverkusener hat der BVB drei Runden vor Schluss drei Punkte gut, auf den Fünften Hoffenheim deren fünf.

Baumgartlinger mit Knie-Problemen out

Für das Team von Trainer Peter Stöger waren Jadon Sancho (13.), Marco Reus im Doppelpack (55., 79.) und Maximilian Philipp (63.) erfolgreich. Reus scheiterte mit einem schwach geschossenen Elfmeter zudem an Leverkusens Ersatztorhüter Ramazan Özcan. Der frühere ÖFB-Teamkeeper vertrat erstmals in dieser Saison Stammschlussmann Bernd Leno, der an Knieproblemen laboriert. Julian Baumgartlinger saß bei den Gästen auf der Ersatzbank.

Neben dem überragenden Offensivmann Reus überzeugte im Topspiel auch der erst im März 18 Jahre alt gewordene Engländer Sancho, den Stöger auf der linken Außenbahn aufbot. Dortmund feierte den vierten Heimsieg in Folge. Auswärts hatte es für den BVB zuletzt aber empfindliche Niederlagen gegen Meister Bayern München (0:6) und den zweitplatzierten Lokalrivalen Schalke (0:2) gesetzt.