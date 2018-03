TV-Krach: Paukenschlag um Servus TV

Es war ein Mega-Coup, den Servus TV Anfang Februar publik machte: Sechs Partien der Deutschen Bundesliga werde man live in Österreich zeigen. Basis dafür ist eine Kooperation mit dem Pay-TV-Sender Sky als Rechteinhaber, teilte man mit. Zum Start kickten die Stars von Bayern München und Schalke 04 am 10. Februar.

Es folgten am 3. März Leipzig gegen Dortmund und am 18. März Leipzig gegen Bayern - und dabei bleibt es auch! Was von Sky als "intelligente Verzahnung zwischen Pay-TV und Free-TV" verkauft wurde, nimmt nämlich ein schnelles Ende.

Die Zusammenarbeit wird mit sofortiger Wirkung beendet, das erklärte eine Servus-TV-Sprecherin in der Kleinen Zeitung: "ServusTV hat sich aus der Kooperation mit Sky zurück gezogen und zeigt damit keine Spiele der Deutschen Bundesliga mehr im Free TV. Grund sind zu starke Differenzen bei der Auswahl der Begegnungen."

Ursprünglich sollten neben dem Hit zwischen Dortmund und Bayern am 28. Spieltag noch zwei weitere Begegnungen im Free-TV übertragen werden. Sky bedauert den Rückzug von Servus TV. "Es konnte bei der Auswahl der Spiele keine Einigung erzielt werden", lässt man ausrichten.