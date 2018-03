Der FC Bayern eilt derzeit von Erfolg zu Erfolg. Zwar riss mit dem 0:0 gegen Hertha BSC Berlin am vergangenen Wochenende die beeindruckende Siegesserie von 14 Erfolgen am Stück, der sechste Meistertitel in Folge ist den Münchnern aber dennoch kaum mehr zu nehmen. Auch in der Champions League steht man nach dem 5:0-Heimerfolg gegen Besiktas mit einem Bein im Viertelfinale.

Plan B

Also alles Eitel Wonne an der Säbener Straße? Mitnichten, denn noch immer schwebt die Trainer-Frage über dem deutschen Rekordmeister. Die Bosse würden am liebsten mit Erfolgscoach Jupp Heynckes verlängern, der hat aber mehr als einmal deutlich gemacht, dass er seinen Freundschaftsdienst mit Saisonende erledigt sieht und sich wieder in den wohlverdienten Ruhestand zurückziehen will. Deshalb werkeln die Münchner Bosse im Hintergrund fleißig an einem Plan B.

Überraschungs-Coup

Bisher galt der als schwierig geltende Thomas Tuchel als der Top-Favorit, allerdings sind wohl nicht alle aus der Führungsetage von ihm überzeugt. Jetzt bringt die BILD einen neuen Namen ins Spiel: Christian Streich, Kult-Coach des SC Freiburg. Dem Bericht zufolge hätten die Münchner im Februar lose bei ihm angefragt.

Könnte Streich in München funktionieren? Fakt ist, er gilt als einer der besten Trainer Deutschlands, formt mit geringen Mitteln Jahr für Jahr eine wettbewerbsfähige Mannschaft. Allerdings ist das Haifischbecken München nicht mit dem beschaulichen Freiburg vergleichbar. Es wäre auf alle Fälle ein mutiger und überraschender Schritt von Hoeneß, Rummenige & Co.