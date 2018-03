Bekommen ihn die Bayern? Auf der Wunschliste des FC Bayern ist ein HSV-Sturm-Juwel: Fiete Arp (18). Den Hamburgern bleibt auch heuer nichts erspart – oder doch? Jüngst erst bot der HSV seiner Nachwuchs-Hoffnung einen Fünfjahres-Vertrag bis 2023 mit rund 2 Millionen Euro Jahres-Gage. Aber auch die Bayern legten ein Angebot vor, wie nun die "Bild" berichtet. Arp lehnte den ersten Vorschlag ab. Die Bayern wollen ihn aber noch überzeugen.

© Gepa

Noch hat Arp keines der Angebote unterschrieben. Und vieles spricht dafür, dass der junge Kicker beim HSV bleibt. Er hat ein super Verhältnis zum neuen Trainer Christian Tietz (46). Außerdem hat Arp schon gemeint, sich bei den Hamburgern entwickeln zu wollen. Ist ein Wechsel zu früh? Auf jeden Fall sind die Bayern dran und geben nicht auf.

Zu Fiete Arp: In 45 Spielen in der U17-Bundesliga erzielte Arp 37 Tore. Junioren-Nationalmannschaft: 15 Treffer in 17 U17-Länderspielen. Arp wurde für die Stammelf gegen Hertha (1:2) nominiert.