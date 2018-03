Transfer? Irres Gerücht um Bayern-Flucht

Nach der ersten Pleite seit fast vier Monaten muss der FC Bayern seine Meisterfeier in der Bundesliga verschieben. "Man muss klar sagen, dass RB Leipzig der verdiente Sieger ist", so Erfolgscoach Jupp Heynckes nach dem 1:2 am Sonntag.

Für Mats Hummels war der erste Rückschlag im Jahr 2018 ein Warnsignal. "Es war ein gutes Beispiel, wie das Spiel in Sevilla laufen könnte. Ich rechne damit, dass sie ähnlich laufstark sind", meinte der DFB-Weltmeister mit Blick auf das Viertelfinale in der Champions League gegen den FC Sevilla.

Hummels erwartet eine unangenehme Aufgabe. Und womöglich ein unangenehmer Sommer. Grund dafür ist das mögliche Engagement von Thomas Tuchel in München. Laut Kicker scheint eine erneute Zusammenarbeit ob der schwierigen Vergangenheit in Dortmund kaum vorstellbar.

Rückkehr nach Dortmund?

Hummels absolvierte unter Tuchel eine Saison, ehe er 2016 zu den Bayern ging. Ein Jahr später wurde Tuchel beim BVB entlassen. Dies begründete der Verein vor allem mit zwischenmenschlichen Problemen. Sollte der 44-Jährige nun das Trainer-Amt von Jupp Heynckes übernehmen, könnte das Hummels' Zukunft massiv beeinflussen.

Das deutsche Fachmagazin geht sogar noch weiter, dass der Abwehrchef das Weite suchen könnte. Insgeheim träume man in Dortmund von einer Sensations-Rückkehr. Eine solche dürfte teuer werden. Hummels' Vertrag läuft bis 2021.