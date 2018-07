Türkische Minister feiern "Bruder Özil"

Erdogan-Affäre. Nach dem Rücktritt Özils vom Sonntag meldeten sich Politiker in Deutschland und der Türkei zu Wort. Auslöser für den Rücktritt aus dem deutschen Nationalteam war das gemeinsame Foto Özils mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Nach monatelangem Schweigen zu der Affäre, die so viel Wirbel in Deutschland auslöste, verkündete Özil in drei Nachrichten auf Social Media seinen Rücktritt.

Türkische Regierungspolitiker schlugen sich daraufhin auf die Seite des Fußballers. Sportminister Mehmet Kasapoglu schrieb am Sonntagabend auf Twitter: „Wir unterstützen die ehrenhafte Haltung unseres Bruders Mesut Özil von Herzen.“ Der Justizminister Abdulhamit Gül gratulierte dem gebürtigen Gelsenkirchener mit türkischen Wurzeln, weil dieser mit seinem Rücktritt das „schönste Tor gegen den faschistischen Virus geschossen“ habe.