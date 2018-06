Wechsel zu Real? Alaba spricht Klartext

Alaba zu Real Madrid? Das wird wohl nichts. Gegenüber der Bild stellte der 25-Jährige klar: "Ich bleibe beim FC Bayern." Der Vertrag des Linksverteidigers läuft noch bis 2021.

Zuletzt wurde er immer wieder mit einem Wechsel zum Champions-League-Sieger in Verbindung gebracht. .

Zu den Gerüchten um seine Teamkollegen Robert Lewandowski und Jerome Boateng könne er dagegen "nichts sagen".

Alaba will mit den Bayern den CL-Titel

Alaba will mit den Bayern nächste Saison wieder voll durchstarten, traut seinem Team sogar den Titel in der Königsklasse zu: "Mit unserem Kader haben wir absolut das Potenzial, auch weiterhin sehr weit zu kommen in diesem Wettbewerb", so der Wiener. In den letzten fünf Jahren kam man nie über das Halbfinale hinaus.