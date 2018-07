Vor Wechsel. Laut "Weser Kurier" ist Werder Bremen an Rapid-Abwehrspieler Boli Bolingoli, dem Cousin von Belgien-Superstar Romelu Lukaku, interessiert. Bolingoli machte mit seinen starken Leistungen in der Rapid-Abwehr gleich bei zwei Vereinen in der deutschen Bundesliga auf sich aufmerksam. Hannover 96, der Klub von ÖFB-Legionär Kevin Wimmer soll ebenfalls an ihm dran sein.

© Gepa

Nicht ganz billig. Der Belgier mit kongolesischen Wurzeln ist bei rapid noch bis 2020 unter Vertrag. Sein Marktwert wird auf drei Millionen Euro geschätzt. Bei Werder ist übrigens die Linksverteidiger-Position mit Ludwig Augustinsson, Marco Friedl und Jan-Niklas Beste gut besetzt - harte Konkurrenz also für Bolingoli.