Ralph Hasenhüttl ist einer der derzeit begehrtesten Fußball-Trainer der Welt. Weil sowohl der FC Bayern München als auch Borussia Dortmund im Sommer einen neuen Trainer brauchen (könnten) und Hasi bei beiden Giganten auf der Wunschliste stehen soll, könnte Hasenhüttl zum teuersten Trainer der Welt aufsteigen.

Begehrter Hasi

Der FC Bayern ist derzeit im deutschen Fußball das Maß aller Dinge. Die sechste Meisterschaft in Folge von David Alaba & Co ist so gut wie fix und dennoch haben die Münchner noch keinen Trainer für die kommende Saison. Plan A (Jupp Heynckes) will endlich in den wohlverdienten Ruhestand, Plan B (Thomas Tuchel) trainiert lieber einen Spitzenklub im Ausland, also muss ein Plan C her und der könnte auf den Namen Hasenhüttl hören.

Dortmund ist mit seinem aktuellen Übungsleiter nicht ganz glücklich und das, obwohl er in der Bundesliga noch ungeschlagen ist. Auch hier wird Hasi gehandelt. Pikant: er würde seinen Freund Peter Stöger beerben, der nach dem überraschenden Aus in der Europa League gegen Red Bull Salzburg einen schweren Stand hat.

Rekord-Ablöse?

Weil Hasenhüttl in Leipzig aber noch Vertrag hat, wäre eine Mega-Ablöse fällig: zehn Millionen Euro stehen im Raum. Sollten sich Bayern und Dortmund ein Wettbieten um Hasenhüttl liefern, könnte sie wohl sogar noch steigen. Die bisher höchste Ablöse, die für einen Trainer geflossen ist, waren 15 Millionen Euro. 2001 ließ sich Chelsea London die Dienste des Portugiesen Andres Villas-Boas (FC Porto) so viel kosten.