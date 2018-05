Wolfsburg bleibt erstklassig

Der VfL Wolfsburg bleibt der deutschen Fußball-Oberhaus erhalten. Vier Tage nach dem 3:1-Heimsieg über Zweitligist Holstein Kiel setzte sich der Bundesliga-16. im Relegations-Rückspiel am Montag auch auswärts durch, gewann dank eines Treffers von Robin Knoche (75.) 1:0 (0:0) und entschied das Duell gesamt mit 4:1 für sich.



Der Meister von 2009 und Cupsieger von 2015 hatte auch im Vorjahr erst in der Relegation den Klassenerhalt gesichert, wehrte da den Angriff von Eintracht Braunschweig erfolgreich ab. Kiel, bei dem der Oberösterreicher Niklas Hoheneder auf der Bank saß, war erst im Sommer 2017 nach 36 Jahren in die Zweite Liga zurückgekehrt.