Arnautovic macht kleinen Fan glücklich

West Ham United ging am Wochenende trotz eines Tores von Marko Arnautovic gegen Arsenal mit 1:4 unter. Arnie wird trotz der Niederlage von den Fans in den sozialen Medien gefeiert und das liegt ausnahmsweise nicht an seinem Tor.

Arnautovic entdeckte vor dem Spiel einen kleinen Buben im Publikum und schenkte ihm kurzerhand einen West Ham-Sweater. "Man muss ihn (Arnautovic) einfach lieben. Er kümmert sich um die Fans. Der Junge wird sich sein ganzes Leben an diesen Moment erinnern" schreibt ein Fan.