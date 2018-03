Arnautovic schießt West Ham zu Sieg

ÖFB-Star Marko Arnautovic ist auch in der Premier League in Torlaune. Der Wiener erzielte am Samstag beim 3:0-Heimsieg von West Ham gegen Southampton noch vor dem Seitenwechsel einen Doppelpack und schraubte sein Konto in der laufenden Saison auf neun Treffer. Das zweite Tor "widmete" Arnautovic offenbar Gästetrainer Mark Hughes, der Southampton erstmals betreute.

Der als zentraler Stürmer aufgebotene Arnautovic vergab in der 15. Minute beim Stand von 1:0 noch eine hochkarätige Möglichkeit, zwei Minuten später stand er jedoch genau richtig, um einen Abpraller im Tor unterzubringen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verwertete der Wiener eine Flanke von rechts im zweiten Anlauf mit dem Fuß.

Beim Torjubel wandte er sich gestenreich in Richtung von Hughes, der Arnautovic einst bei Stoke City betreut hatte und nicht gut auf den Österreicher zu sprechen ist. In der 80. Minute wurde Arnautovic ausgewechselt, nachdem er auch in der zweiten Hälfte einer der auffälligsten Spieler auf dem Platz gewesen war. West Ham verbesserte sich dank der drei Punkte auf den 14. Platz, Southampton ist als 18. noch intensiver in den Kampf gegen den Abstieg verstrickt.

Ashley Barnes trifft weiter

Sebastian Prödl wurde beim 2:2-Remis von Watford gegen Bournemouth in der 64. Minute ausgetauscht. Die 0:2-Niederlage von Brighton gegen Leicester ging ohne Markus Suttner beziehungsweise Aleksandar Dragovic über die Bühne, die für ihre Teams auf der Bank blieben. Christian Fuchs kam für Ex-Meister Leicester in der 86. Minute ins Spiel. Ashley Barnes verhalf Burnley mit einem Treffer zu einem 2:1-Auswärtssieg gegen West Bromwich. Der vom ÖFB beobachtete Stürmer hält bei sieben Toren in der Liga.

Liverpool feierte dank Topscorer Mohamed Salah einen 2:1-Sieg bei Crystal Palace. Der Ägypter erzielte im 100. Premier-League-Spiel von "Reds"-Coach Jürgen Klopp den entscheidenden Treffer sechs Minuten vor Schluss, es war Tor Nummer 29 in der laufenden Saison für Salah. Liverpool liegt als Dritter mit 66 Punkten weiter auf Champions-League-Kurs. Im Viertelfinale der aktuellen Spielzeit in der Königsklasse empfängt die Klopp-Truppe am Mittwoch Manchester City an der Anfield Road.

Für Platz zwei reichte der Sieg nicht, da sich Manchester United zu Hause gegen Swansea City keine Blöße gab und 2:0 durchsetzte. Romelu Lukaku, der in der 5. Minute einnetzte, ist nunmehr der erste Belgier, der es auf 100 Tore in der englische Premier League brachte. Das 2:0 schoss der Chilene Alexis Sanchez (20.). Manchester hält bei 68 Punkten.