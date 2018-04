Kevin Wimmer vor Bundesliga-Rückkehr

Für Kevin Wimmer war der Wechsel auf die Insel die falsche Entscheidung - zumindest sportlich gesehen. Nach tollen Jahren in Köln unter Peter Stöger wechselte der Verteidiger 2015 für 6 Millionen Euro zuerst zu Tottenham. Nach zwei Jahren des Reservisten-Daseins beim Londoner Topklub suchte der heute 25-Jährige im Sommer 2017 sein Glück bei Stoke City. Stoke blätterte vergangenen August 19,4 Millionen Euro für den Innenverteidiger auf den Tisch. Die akut abstiegsgefährdeten "Potters" setzen aber nicht auf Wimmer. Seit Jänner spielt er nur noch bei der zweiten Mannschaft.

In Deutschland hat man den ÖFB-Kicker aber nicht vergessen. Hannover 96 soll Wimmer schon im Winter auf dem Wunschzettel gehabt haben, aufgrund der Höhe der Ablöse nahm der Harnik-Klub aber von einer Verpflichtung Abstand. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll es im kommenden Sommer aber nun mit einem Wechsel per Leihe plus Kaufoption klappen.