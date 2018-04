Klopp schmeißt legendären Co raus

Der FC Liverpool steht vor dem Einzug ins Champions League-Finale. Am Mittwoch muss man auswärts einen 5:2-Vorsprung gegen AS Rom verteidigen. Also eigentlich alles eitel Wonne an der Anfield Road? Mitnichten, denn es kracht im Verein - und das offenbar ausgerechnet zwischen Trainer Jürgen Klopp und seinem langjährigen Assistenten Zeljko Buvac. Das berichte mehrere britische Medien übereinstimmend.

Laut Mirror habe Buvac den Verein "aus persönlichen Gründen" verlassen. Er nimmt schon nicht mehr am Training teil und wird deswegen auch in Rom fehlen. Es soll offenbar schon länger zwischen Klopp und Buvac geknistert haben. Klopp soll seinen Co von taktischen Besprechungen ausgeschlossen und sich mit anderen Mitgliedern seines Trainerstabs beraten haben. Schon in den letzten Spielen fiel Insidern auf, dass Klopp sich nicht mit Buvac sondern mit Peter Krawietz, einem anderen langjährigen Gefährten, austauschte.

Liverpool äußerte sich wie folgt: "Zeljko verbringt ab sofort bis zum Ende der Saison einige Zeit außerhalb der ersten Mannschaft – aus persönlichen Gründen. Das ist eine persönliche Angelegenheit, er Klub wird deshalb die Privatsphäre respektieren und keinen weiteren Kommentar abgeben. Zeljko bleibt ein Angestellter des FC Liverpool und seine Position im Klub wird durch seine Abwesenheit nicht beeinträchtigt."