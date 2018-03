ManU plant Aufstieg gegen Sevilla

Manchester United peilt nach vier Jahren Pause wieder den Einzug ins Viertelfinale der Champions League an. Nach einem torlosen Remis im Hinspiel gegen Sevilla soll heute im Old Trafford alles klar gemacht werden. Die Generalprobe gelang mit einem 2:1-Erfolg über Liverpool.

Starcoach José Mourinho betont aber: "Im modernen Fußball lebt man Tag für Tag, Woche für Woche und Spiel für Spiel. Ich kann mir vorstellen, dass alles, was wir in den vergangenen Wochen erreicht haben, vergessen wird, wenn wir gegen Sevilla verlieren." Was für ManU spricht: Die Spanier konnten in ihren bisherigen sechs Spielen in England noch nie gewinnen.