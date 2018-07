Marko Arnautovic ist in Mega-Form

Fünf Spiele, fünf Volltreffer - so sieht die Testspiel-Bilanz von Marko Arnautović (29) aus. Der ÖFB-Star entwickelt sich unter Neo-Coach Manuel Pellegrini zum echten Top-Torjäger. "Wenn die Chance kommt, versuche ich, ein Tor zu schießen", wird Arnie auf der klubeigenen Homepage zitiert. Pellegrini forciert Arnautović aber nicht nur in der Offensive - beim Spiel gegen Ipswich (2:1) führte der Wiener den Traditionsklub aus London erstmals als Kapitän auf den Platz.

Mourinho ist ein großer Fan von Arnautovic

Sehr zur Freude der zahlreichen Fans, die auch beim Testspiel an der Portman Road dabei waren. "Das Interesse der Fans ist enorm. Egal, wo wir spielen, sie kommen und unterstützen uns."

Doch Arnautović hat nicht nur den Rückhalt der eigenen Fans, im Internet wird Arnie auch immer wieder in Verbindung mit Top-Klubs in der Premier League gebracht. Vor allem das Interesse von Manchester-United-Coach José Mourinho (beobachtete Arnie beim Testspiel Österreich -Russland) ist längst nicht erloschen. Zur Erinnerung: Der Star-Trainer pf legt Kontakt mit Arnautovićs Bruder &Manager Danijel Arnautović. Weiteres Indiz: Nach der Klatsche gegen Liverpool (siehe Story unten) forderte Mourinho Geld für neue Spieler. "Ich hätte gerne noch zwei neue Spieler."

Doch die Zeit rinnt! Nur noch bis 9. August ist das Transferfenster in der teuersten Liga der Welt geöffnet. Einen Tag später fängt die Meisterschaft in England an -mit Arnautović im ManU-Dress?