Paukenschlag: Neuer Mega-Deal für Salah

Champions-League-Finalist FC Liverpool hat Torjäger Mohamed Salah mit einem Langzeit-Vertrag an sich gebunden. Um wie viele Jahre der Vertrag mit dem ägyptischen Fußball-Star verlängert wurde, teilte der Club von Trainer Jürgen Klopp am Montag nicht mit. Nach Informationen britischer Medien soll es sich um einen Fünfjahresvertrag bis 2023 handeln - ohne Ausstiegsklausel.

Marktwert beträgt 150 Millionen Euro

Salah wechselte erst letztes Jahr für 42 Millionen Euro von der AS Roma zu Liverpool. Sein Marktwert beträgt mittlerweile unglaubliche 150 Millionen Euro.

In seiner ersten Saison in der Premier League hatte der Stürmer mit 32 Treffern in 38 Spielen einen neuen Rekord aufgestellt und auch in der Champions League zehn Mal getroffen.

"Belohnung für eine Person, die sich großartig für das Team eingesetzt hat"

"Ich denke, diese Neuigkeit kann als das gesehen werden, was es ist: Eine Belohnung für eine Person, die sich letzte Saison großartig für das Team und den Klub eingesetzt und performt hat. Es zeigt auch zwei Dinge ganz deutlich: Seinen Glauben an Liverpool und unseren Glauben an ihn", freute sich auch Coach Jürgen Klopp.



Im Champions-League-Finale gegen Real Madrid musste Salah nach einer halben Stunde wegen einer Schulterverletzung ausgewechselt werden. Diese Verletzung behinderte ihn auch noch bei der WM in Russland, bei der Ägypten ohne Sieg in der Gruppenphase ausschied.