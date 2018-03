Sensation: Neuer Job für Jose Mourinho

Jose Mourinho wird bei der WM 2018 als Experte für den russischen Fernsehsender RT fungieren. Dies gab der staatlich finanzierte Nachrichtensender, früher unter dem Namen Russia Today bekannt war, am Montag in einer Aussendung bekannt.

"Ich freue mich darauf, diesen Sommer in Russland dabei zu sein, meine Einsichten in die Spiele zu teilen", sagte der Portugiese. Der Coach von Manchester United nutzt also die Sommerpause nicht zur Entspannung, sondern wird die Russen mit seiner Expertise begeistern.

Geballte United-Kompetenz

Interessant: RT hat keine Übertragungsrechte, wird aber mit Spezialsendungen über die WM berichten. Und dabei vertraut man auf die geballte United-Kompetenz. Neben Mourinho arbeitet nämlich Peter Schmeichel seit Ende 2017 für die Russen.

Schmeichel stand von 1991 bis 1999 für die "Red Devils" im Kasten. Fünf Mal wurde er Meister, drei Mal FA-Cup-Sieger, 1999 gewann er überdies die Champions League. 2003 beendete der Däne in Diensten ManCitys seine Karriere.