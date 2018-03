Berührender Buffon-Brief an toten Freund

Italien steht unter Schock nach de mplötzlichen Tod von Florenz-Kapitän Davie Astori. Der 31-Jährige war kurz vor dem Spiel gegen Udine tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden. Italien-Legende Gianluigi Buffon bewegte die Nation mit einem bewegenden Abschiedsbrief, den er via Instagram veröffentlichte.

Der Brief aus dem Italienischen im Wortlaut:

„Hallo lieber Asto. Ich habe fast noch nie öffentlich über einen Menschen gesprochen. Denn ich habe immer gefunden, dass die Schönheit und Einzigartigkeit einer Beziehung mit gegenseitiger Wertschätzung und Zuneigung nicht ausgenutzt werden sollte. Damit diejenigen, die nicht die Zartheit haben, bestimmte Bindungen zu respektieren, meine Worte nicht ausnutzen. In Deinem Fall fühle ich aber, dass ich eine Ausnahme von meiner Regel machen muss. Weil Du junge Familienmitglieder hast, die leiden. Und vor allem Dein kleines Mädchen verdient es, zu wissen, dass ihr Vater in jeder Hinsicht eine PERFEKTE PERSON war ... EINE GROSSARTIGE PERFEKTE PERSON ... Du warst der beste Ausdruck einer alten, überholten Welt, in der Werte wie Selbstlosigkeit, Eleganz, Bildung und Respekt die Leitlinien waren. Herzlichen Glückwunsch, Du warst einer der besten Sportsmänner, auf die ich gestoßen bin. R.I.P. Dein verrückter Gigi.“