Club-Boss stürmt mit Waffe aufs Feld

Der griechische Fußball wird erneut von einem irrwitzigen Skandal erschüttert. Beim Spitzenspiel zwischen PAOK Saloniki sowie AEK Athen kam es kurz vor Spielende zu Ausschreitungen. Die Partie musste beim Stand von 0:0 abgebrochen werden.

Die Lage eskalierte, als Schiedsrichter Giorgos Kominos einen Treffer der Gastgeber zu Recht wegen Abseits aberkannt hatte. Daraufhin stürmte unter anderem Saloniki-Eigentümer Ivan Savvidis den Rasen und ging auf den Kominos zu. Der in Georgien geborene, schwerreiche Unternehmer drohte, eine Waffe, die auf Fotos zu erkennen ist, zückte er aber nicht.

Laut Medienberichten soll PAOK-Direktor Lubos Michel, ein früherer Spitzenreferee, zu Kominos gesagt haben: "Du bist erledigt." Der Unparteiische verschwand ebenso wie die Spieler beider Teams in der Kabine. Mehr als zwei Stunden nach Abbruch änderte er nach Medienberichten seine Meinung, erklärte den Kapitänen beider Teams, das Tor zähle doch.

A group of PAOK fans ran onto the pitch,as well as the club’s owner who have a gun as their late winner goal was controversially disallowed.

