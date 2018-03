Drama: Franzosen-Talent stirbt im Schlaf

Die Fußball-Welt trauert: Lediglich fünf Tage nach dem plötzlichen Tod von Fiorentina-Kapitän Davide Astori verstarb Thomas Rodriguez im Schlaf. Der 18-Jährige schläft in der Nacht auf Freitag ein und wacht nicht mehr auf. Das teilte der FC Tours mit.

"In großer Trauer müssen wir mitteilen, dass Thomas Rodriguez in der Nacht vom 8. auf den 9. März verstorben ist", schreibt der französische Zweitligist: "Der FC Tours ist von dieser Tragödie erschüttert."

Der Klub sprach sein tiefstes Mitleid und seine Unterstützung gegenüber der Familie, seinen Freunden und all seinen Mitspielern in dieser schweren Zeit aus. Auf Wunsch des Vereins wurde die Freitagspartie gegen Valenciennes verschoben. In der Ligue 1 und der Ligue 2 werden zudem Schweigeminuten von Anpfiff abgehalten.

Vom nächsten tragischen Verlust zeigt sich auch die restliche Fußballwelt betroffen:

Just a day after Astori's funeral, another football player has passed away in his sleep. Thomas Rodriguez from the French second division club FC Tours, was found dead in his bed this morning. He was just 18 years old, thoughts are with his friends and family. ????????