Gigi Buffon hat neuen Verein

Der 40-jährige Tormann-Routinier Gianluigi Buffon setzt seine Karriere bei Paris St. Germain fort. Nachdem sein Vertrag bei Juventus Turin nach 17 Jahren nicht mehr verlängert worden war, entschied sich der 176-fache Teamspieler Italiens für einen Wechsel in die französische Hauptstadt, wo er einen Vertrag für ein Jahr plus Option auf eine weitere Saison erhielt. Dies gab PSG am Freitag bekannt.

